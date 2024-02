LES MYSTERES D’ORIENT PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, mardi 16 juillet 2024.

Inspiré du destin du sultan Ottoman Bayezid 1er, Bajazet est un des «opéras pasticcio» parmi les plus envoûtants de Vivaldi. Bien que composé à partir de musiques plutôt hétérogènes dans leurs inspirations et leurs provenances, le vénitien compose là une œuvre originale, riche d’arias brillantes et expressives.Le projet du Concert de l’Hostel Dieu est de proposer à entendre les plus beaux extraits de Bajazet en regard de musiques anatoliennes, profanes et sacrées, interprétées par le quatuor Telli Turnalar. Composé de quatre artistes féminines, tour à tour chanteuses et instrumentistes, les musiques envoûtantes du jeune ensemble turc répondront aux airs baroques du «prêtre roux».Entre la Sérénissime et les rives du Bosphore, c’est à un voyage à travers les cultures et les âges auquel Franck-Emmanuel Comte vous convie, en proposant là un métissage dont Le Concert de l’Hostel Dieu a le secret…

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-16 à 18:30

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87