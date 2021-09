Théminettes Théminettes Les mystères des eaux souterraines de l’Ouysse / Conférence Théminettes Théminettes

Théminettes Lot Théminettes Les sources de l’Ouysse (Cabouy, Saint-Sauveur et Fontbelle) constituent de véritables trésors karstiques du département du Lot. Utilisées pour l’alimentation en eau potable, elles sont alimentées par des eaux dont l’origine est encore mal connue.

Les travaux scientifiques passés ont montré une alimentation complexe par des eaux de rivières et les eaux de pluie. De

qualité variable, ces eaux se mélangent en souterrain, en des endroits encore inaccessibles pour l’Homme, pour finalement ressurgir aux sources.

Pour percer les mystères de ces écoulements souterrains, le Parc a mis en place en 2017 un observatoire de la qualité des

eaux sur 15 points de mesure situés en surface et en souterrain. Venez découvrir comment les moyens de l’hydrogéologie moderne permettent de lever les mystères de ces origines et d’identifier dans quelle mesure elles contribuent aux eaux des différentes sources.

La soirée sera animée par David Viennet, hydrogéologue au Parc, et un représentant du Comité départemental de

La soirée sera animée par David Viennet, hydrogéologue au Parc, et un représentant du Comité départemental de spéléologie du Lot.

