Les mystères des Archives 2021-09-19 – 2021-09-19 Archives Départementales 25, Place du 6e RPIMA
Mont-de-Marsan Landes

Venez découvrir les coulisses d'un bâtiment d'Archives et ses trésors cachés… Plongez dans les coulisses du bâtiment grâce à des visites exceptionnelles pour découvrir les trésors cachés des Archives, les missions du service, l'architecture du site ainsi que quelques documents précieux conservés aux Archives départementales sur l'histoire du fleuve Adour. Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de places limité. Départs : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Durée : 1h30. +33 5 58 85 75 20

