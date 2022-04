LES MYSTÈRES DE L’OUEST Pornichet, 26 avril 2022, Pornichet.

LES MYSTÈRES DE L’OUEST Pornichet

2022-04-26 – 2022-04-26

Pornichet Loire-Atlantique

Perdu depuis plus de 170 ans, le trésor des contrebandiers n’attend plus qu’une chose : être enfin retrouvé ! Pour y parvenir, sois bien attentif aux indices fournis. Une chasse au trésor grandeur nature ludique et interactive à vivre en famille.

A partir de 7 ans.

Infos utiles :

Les mardis 12, 19 et 26 avril, 3 mai à 14h15. Tous les mardis en juillet et août à 10h.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Visite à pied.

Durée de la visite : 1h15 environ.

Réservation obligatoire car le nombre de personnes est limité.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant.

Programme susceptible d’être modifié en fonction des mesures sanitaires.

Tarifs :

Adulte : 7€

Enfants – 12 ans : 3.5€

Visite famille 7-12 ans.

info@pornichet.fr +33 2 40 61 33 33

Pornichet

