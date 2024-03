LES MYSTÈRES DE LOIRE À LA MÉNITRÉ La Ménitré, dimanche 26 mai 2024.

Mystère de Loire à la Ménitré

Venez en famille au Port Saint Maur en bord de Loire et embarquez pour une belle aventure !!!

* Spectacle pour enfants Grand-Mère raconte de la compagnie Filou Echasses Contes Marionnettes

* Danse contemporaine de la compagnie On y danse

* Enquête-Balade en bateau avec Loire-Odyssée

* Ambiance musicale avec la Fanfare Gangstar

* Ca va foirer de la compagnie Réverbère solo burlesque

* Fais comme l’oiseau de la compagnie A portés de mains Solo de vélo acrobatique en duo avec un musicien au piano et au chant

* Les passeurs de la compagnie Filigrane Compagnie Rendez-vous avec deux passeur d’histoires et de chansons, pour spectacle tout public, conçu à partir de textes d’Emile Joulain, poète patoisant angevin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 11:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

Port Saint Maur

La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

