LES MYSTÈRES DE LOIRE À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, La Ménitré.

LES MYSTÈRES DE LOIRE À LA MÉNITRÉ 2021-09-05 13:00:00 – 2021-09-05 19:00:00

La Ménitré 49250

Au programme :

• Fanfare Jazz French Quarter : Le mythique carré français, bordé par le Mississipi. Berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances survoltées où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, King Oliver…Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde…),c’est à la suite de plusieurs voyages à la source (La Louisiane), que ces trois musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour la musique « New Orleans » en 2014.

• Odyssée des Espaces Naturels Sensibles par la compagnie Spectabilis

Quelle est donc cette espèce extraordinaire qui vit dans cet espace naturel sensible ? Une espèce en voie de disparition ou d’apparition ? Omer, Youtubeur sérieusement dépassé, nous embarque dans une drôle d’Odyssée à sa recherche… Une façon à la fois humoristique et musicale de se questionner sur les rapports que nous entretenons avec nos espaces naturels, avec ce qui nous est sensible.

Spectacle tout public en déambulation – durée 1h00 – à partir de 8 ans

• Danse Bambou – Cie On y danse

Bambou « Si l’on tapait sur les bambous en cadence, on pourrait entrer dans la danse ! »

Un musicien percussionniste Florian Filloux et 9-10 danseuses.

• Dolphin Apocalypse : Objectif Miami, un spectacle de rue dans une barque !

Les Dolphin Apocalypse sont trois nageuses de natation synchronisée. Fans absolus des Beach Boys, elles décident de concourir à l’American Competition of the Best and Biggest Show.

De Royan à Miami, elles n’ont qu’à ramer tout droit pour s’y rendre… Avec leur barque qui tangue, elles entraînent le public dans une traversée de l’Atlantique burlesque et hallucinée. Spectacle tout public

• La Farce de Maître Pathelin de la compagnie du Nouveau Théâtre Populaire

Une farce, c’est-à-dire un moment de franche rigolade, et celle de maître Pathelin, autrement dit la première et la plus célèbre de toutes. Celle écrite par Villon lui-même peut-être, ou par Triboulet, le bouffon du Roi René d’Anjou et dont Rabelais récitait des pans entiers ; celle qui fit rire le petit Jean-Baptiste Poquelin quand il traversait le Pont Neuf en tenant la main de son grand-père pour aller au théâtre.

Une histoire d’embrouilles et de magouilles entre un avocat, un drapier, un berger, et un juge, chacun rivalisant de mauvais goût et de roublardise pour arriver à sa fin. Si le rire est le propre de l’Homme, alors de quoi pouvaient bien rire les petits et les grands de cette époque ?

A partir de 6 ans.

Mystère de Loire à la Ménitré

Au programme :

• Fanfare Jazz French Quarter : Le mythique carré français, bordé par le Mississipi. Berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances survoltées où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, King Oliver…Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde…),c’est à la suite de plusieurs voyages à la source (La Louisiane), que ces trois musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour la musique « New Orleans » en 2014.

• Odyssée des Espaces Naturels Sensibles par la compagnie Spectabilis

Quelle est donc cette espèce extraordinaire qui vit dans cet espace naturel sensible ? Une espèce en voie de disparition ou d’apparition ? Omer, Youtubeur sérieusement dépassé, nous embarque dans une drôle d’Odyssée à sa recherche… Une façon à la fois humoristique et musicale de se questionner sur les rapports que nous entretenons avec nos espaces naturels, avec ce qui nous est sensible.

Spectacle tout public en déambulation – durée 1h00 – à partir de 8 ans

• Danse Bambou – Cie On y danse

Bambou « Si l’on tapait sur les bambous en cadence, on pourrait entrer dans la danse ! »

Un musicien percussionniste Florian Filloux et 9-10 danseuses.

• Dolphin Apocalypse : Objectif Miami, un spectacle de rue dans une barque !

Les Dolphin Apocalypse sont trois nageuses de natation synchronisée. Fans absolus des Beach Boys, elles décident de concourir à l’American Competition of the Best and Biggest Show.

De Royan à Miami, elles n’ont qu’à ramer tout droit pour s’y rendre… Avec leur barque qui tangue, elles entraînent le public dans une traversée de l’Atlantique burlesque et hallucinée. Spectacle tout public

• La Farce de Maître Pathelin de la compagnie du Nouveau Théâtre Populaire

Une farce, c’est-à-dire un moment de franche rigolade, et celle de maître Pathelin, autrement dit la première et la plus célèbre de toutes. Celle écrite par Villon lui-même peut-être, ou par Triboulet, le bouffon du Roi René d’Anjou et dont Rabelais récitait des pans entiers ; celle qui fit rire le petit Jean-Baptiste Poquelin quand il traversait le Pont Neuf en tenant la main de son grand-père pour aller au théâtre.

Une histoire d’embrouilles et de magouilles entre un avocat, un drapier, un berger, et un juge, chacun rivalisant de mauvais goût et de roublardise pour arriver à sa fin. Si le rire est le propre de l’Homme, alors de quoi pouvaient bien rire les petits et les grands de cette époque ?

A partir de 6 ans.

dernière mise à jour : 2021-06-03 par