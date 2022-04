Les mystères de la Terre Sainte-Colombe-de-Villeneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Les mystères de la Terre Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 22 avril 2022, Sainte-Colombe-de-Villeneuve. Les mystères de la Terre Sainte-Colombe-de-Villeneuve

2022-04-22 – 2022-04-22

Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne Sainte-Colombe-de-Villeneuve EUR 7 7 Les mystères de la Terre, animation familiale ludique et instructive dans la grotte de Lastournelle.

Aidez le Professeur Spéléodingo à résoudre les mystères de la terre avec des jeux, expériences, quizz…

Le vendredi 22, dimanche 24, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 avril et le dimanche 1er mai. Les mystères de la Terre, animation familiale ludique et instructive dans la grotte de Lastournelle.

Aidez le Professeur Spéléodingo à résoudre les mystères de la terre avec des jeux, expériences, quizz…

Le vendredi 22, dimanche 24, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 avril et le dimanche 1er mai. +33 6 63 88 90 60 Les mystères de la Terre, animation familiale ludique et instructive dans la grotte de Lastournelle.

Aidez le Professeur Spéléodingo à résoudre les mystères de la terre avec des jeux, expériences, quizz…

Le vendredi 22, dimanche 24, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 avril et le dimanche 1er mai. La grotte de Lastournelle

Sainte-Colombe-de-Villeneuve

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Colombe-de-Villeneuve Autres Lieu Sainte-Colombe-de-Villeneuve Adresse Ville Sainte-Colombe-de-Villeneuve lieuville Sainte-Colombe-de-Villeneuve Departement Lot-et-Garonne

Les mystères de la Terre Sainte-Colombe-de-Villeneuve 2022-04-22 was last modified: by Les mystères de la Terre Sainte-Colombe-de-Villeneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve 22 avril 2022 Lot-et-Garonne Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne