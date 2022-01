Les mystères de la Mythothèque 6-9 ans Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Les mystères de la Mythothèque 6-9 ans

du mardi 8 février au mardi 15 février à Historial Jeanne-d'Arc

du mardi 8 février au mardi 15 février à Historial Jeanne-d’Arc

Une lettre a été retrouvée par un descendant de la famille d’Arc dans la maison de Domrémy. Cette dernière indique qu’un trésor a été caché au sein de l’Historial. Accompagnés d’un médiateur, les enfants partent à la chasse au trésor à l’aide d’indications cryptées afin d’éviter qu’il ne tombe entre de mauvaises mains… Mardis 8 et 15 février 2022 à 10h30 – Durée 1h – De 6 à 9 ans 4€ / enfant – Sans les parents

Historial Jeanne-d'Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen

2022-02-08T10:30:00 2022-02-08T11:30:00;2022-02-15T10:30:00 2022-02-15T11:30:00

