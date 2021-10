Rouen Historial Jeanne-d'Arc Rouen, Seine-Maritime Les mystères de la mythotèque 9-15 ans Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Les mystères de la mythotèque 9-15 ans Historial Jeanne-d’Arc, 28 octobre 2021, Rouen. Les mystères de la mythotèque 9-15 ans

du jeudi 28 octobre au jeudi 4 novembre à Historial Jeanne-d’Arc

Jeudi matin : ronde d’ouverture de l’Historial Jeanne d’Arc. Malheur ! un des objets des collections de la Mythothèque a disparu ! Les équipes de l’Historial comptent sur toi pour résoudre ce mystère !

// Enfant de 9 à 15 ans – 4€/participant – Durée 1H

Accompagnés d’un médiateur, les participants partent à la découverte d’une série d’énigmes afin de faire toute la lumière sur cette affaire et boucler l’enquête ! Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen lieuville Historial Jeanne-d'Arc Rouen