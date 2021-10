Rouen Historial Jeanne-d'Arc Rouen, Seine-Maritime Les mystères de la mythotèque 6-9 ans Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Les mystères de la mythotèque 6-9 ans

du jeudi 28 octobre au jeudi 4 novembre

Une lettre a été retrouvée par un descendant de la famille d’Arc dans la maison de Domrémy. Cette dernière indique qu’un trésor a été caché au sein de l’Historial !

// Enfant de 6 à 9 ans – 4€/participant – Durée 1H

Accompagnés d'un médiateur, les participants partent à la chasse au trésor à l'aide d'indications cryptées afin d'éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains… Historial Jeanne-d'Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen

2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T11:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T11:00:00

