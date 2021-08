THAON Parking de l'ancienne église du XIème siècle Thaon Les mystères de la Mue Parking de l’ancienne église du XIème siècle THAON Catégorie d’évènement: Thaon

Ephémère, gammare, phrygane…ça te dit quelque chose ? Elles ont 3 queues, 14 pattes ou une maison de pierre… ça ne te dit toujours rien ? Alors enfile tes bottes et viens avec nous dans le lit de la Mue.

(1km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Cachée dans le fond d’une vallée, la Mue serpente tranquillement et garde précieusement ses secrets. Partons à la découverte des plantes et des animaux qu’elle abrite en ce lieu chargé… Parking de l’ancienne église du XIème siècle sur la route Thaon-Fontaine Henry,14610,THAON THAON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T14:30:00 2021-08-19T16:30:00

