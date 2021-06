Les mystères de la French Riviera Valbonne, 3 août 2021-3 août 2021, Valbonne.

Les mystères de la French Riviera

du mardi 3 août au lundi 16 août à Valbonne

**Un séjour pour profiter des merveilles de la Côte d’Azur, du 3 au 16 Août 2021.** Ce séjour s’adresse pour les enfants de **6 à 13 ans**, et est encadré par des animateurs diplômés et passionnés. Deux semaines bercées par différentes approches des flots marins. D’Antibes à Monaco, les enfants seront baignés dans un univers magique, entre découverte de la faune et de la flore aquatique. Nous serons logés dans l’arrière-pays Niçois, en plein coeur de Sophia-Antipolis, à 30 km de Nice. Cette belle infrastructure, fonctionnelle et moderne, au sein d’un grand espace boisé est idéalement située dans un environnement privilégié. Le centre dispose de chambres de 2 à 4 lits, avec sanitaires privés ou collectif à l’étage. Nous profiterons également d’un terrain de volley et de basket, ainsi que d’une salle de cinéma privée. Les repas sont de qualité, variés, et équilibrés. La salle de restauration est un self-service offrant des choix pour tous les goûts. Le groupe sera encadré par un animateur pour huit enfants, dont un directeur, un assistant sanitaire et un surveillant de baignade. Toutes sont équipes sont constituées d’animateurs qualifiés, expérimentés, et passionnés. Les activités seront variées et encadrées par l’équipe ou par des moniteurs diplômés d’Etat. Au programme : – Nous embarquerons durant une demi-journée à bord du Santo Sospir, un caïque du XVIIème siècle, pour découvrir les poissons-lune, les poissons volants, et les oiseaux marins, ainsi que pour une initiation à la navigation traditionnelle. – Nous irons passer une journée exceptionnelle dans ce parc pour découvrir les différentes espèces d’animaux marins, dans un cadre merveilleux, qui se terminera par une rencontre privilégiée avec les dauphins et leurs soigneurs. – Nous profiterons d’un journée dans la capitale Monégasque où nous assisterons à la Relève de la Garde devant le Palais Princier. La journée se terminera par au Musée océanographique pour une visite et des ateliers pédagogiques. – Nous serons initiés aux plaisirs de la voile dans le magnifique Cap d’Antibes, sur optimist pour les moins de 9 ans, ou sur catamaran pour les plus de 10 ans. – Nous passerons une journée entière dans le plus grand parc aquatique de la Côte d’Azur. – Nous deviendrons des parfumeurs en herbe en découvrant les secrets des formules ancestrales et de la technologie actuelle. Nous pourrons élaborer notre propre fragrance que nous ramènerons dans nos bagages. Mais aussi … Des grands et petits jeux, des activités manuelles, et des veillées animées proposées par l’équipe d’animation.

Tarifs sur demande sur notre site : label-evasion.com

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

