Lescar Lescar Lescar, Pyrénées-Atlantiques Les Mystères de la cité: Le spectacle Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Les Mystères de la cité: Le spectacle Lescar, 18 septembre 2021, Lescar. Les Mystères de la cité: Le spectacle 2021-09-18 – 2021-09-18 Plaine des remparts Chemin de Beneharnum

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar Un son et lumière rétrospectif vous proposera de retrouver les artistes qui ont fait les grandes heures des Mystères de la Cité. Avec Cie FAI, Cercle de feu, les Sonneurs de Brann, Al Cantara, Cie du Gras Jambon, Tan Eleil, les Mutins de Lescar, les écoles d’enseignement artistiques municipales de Lescar, Cie Luciole, Master artifice, Pécoste, Club de Rollers de Lescar, etc …

Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire Un son et lumière rétrospectif vous proposera de retrouver les artistes qui ont fait les grandes heures des Mystères de la Cité. Avec Cie FAI, Cercle de feu, les Sonneurs de Brann, Al Cantara, Cie du Gras Jambon, Tan Eleil, les Mutins de Lescar, les écoles d’enseignement artistiques municipales de Lescar, Cie Luciole, Master artifice, Pécoste, Club de Rollers de Lescar, etc …

Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire +33 5 59 81 57 10 Un son et lumière rétrospectif vous proposera de retrouver les artistes qui ont fait les grandes heures des Mystères de la Cité. Avec Cie FAI, Cercle de feu, les Sonneurs de Brann, Al Cantara, Cie du Gras Jambon, Tan Eleil, les Mutins de Lescar, les écoles d’enseignement artistiques municipales de Lescar, Cie Luciole, Master artifice, Pécoste, Club de Rollers de Lescar, etc …

Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire mairie de lescar dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lescar Adresse Plaine des remparts Chemin de Beneharnum Ville Lescar lieuville 43.33061#-0.43336