Les Mystères de Josselin Josselin, 26 juin 2022, Josselin.

Les Mystères de Josselin Josselin

2022-06-26 11:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Josselin 56120 Josselin

“Le secret de Notre-Dame” – Dimanche 26 juin 1364

Dimanche 26 Juin 2022, GNome Prod organise pour la seconde fois, une manifestation inédite, ludique et participative pour (re)découvrir le patrimoine et l’histoire de Josselin.

Dans ce jeu d’enquête grandeur nature vous serez confrontés à de l’escapegame, des énigmes, de l’aventure, du théâtral et de la bonne ambiance dans la ville médiévale de Josselin.

Entre amis ou en famille, les participants seront plongés dans un scénario sur mesure où ils devront mettre à l’épreuve leur perspicacité en cette période médiévale : retrouver les indices, les analyser et les mettre en relation pour avancer dans l’enquête.

Notre manifestation ludique est autorisée par la Préfecture.

De plus, pour le bon déroulement de cet événement et en raison de la pandémie de Covid-19, Il est important de garantir certaines règles :

– Il faudra Respecter la distanciation, le port du masque et distribuer du gel hydro-alcoolique.

– Il ne faut pas de regroupements de plus de 10 personnes dans l’espace public.

– Il faudra éviter les attroupements et la promiscuité entre personnes qui ne sont pas de la même famille sur les différents spots du jeu.

Soit 600 participants maximum et dilués sur 12 départs de 50 participants max.

– De 11h à 18 h (départs séquencés de 11 h à 13 h 45)

– Jeu en équipe de préférence jusqu’à 6 joueurs

– Nombre de places limitées

– Durée du jeu : 3 heures maximum

+33 6 64 25 99 71 http://www.gnome-prod.fr/

“Le secret de Notre-Dame” – Dimanche 26 juin 1364

Dimanche 26 Juin 2022, GNome Prod organise pour la seconde fois, une manifestation inédite, ludique et participative pour (re)découvrir le patrimoine et l’histoire de Josselin.

Dans ce jeu d’enquête grandeur nature vous serez confrontés à de l’escapegame, des énigmes, de l’aventure, du théâtral et de la bonne ambiance dans la ville médiévale de Josselin.

Entre amis ou en famille, les participants seront plongés dans un scénario sur mesure où ils devront mettre à l’épreuve leur perspicacité en cette période médiévale : retrouver les indices, les analyser et les mettre en relation pour avancer dans l’enquête.

Notre manifestation ludique est autorisée par la Préfecture.

De plus, pour le bon déroulement de cet événement et en raison de la pandémie de Covid-19, Il est important de garantir certaines règles :

– Il faudra Respecter la distanciation, le port du masque et distribuer du gel hydro-alcoolique.

– Il ne faut pas de regroupements de plus de 10 personnes dans l’espace public.

– Il faudra éviter les attroupements et la promiscuité entre personnes qui ne sont pas de la même famille sur les différents spots du jeu.

Soit 600 participants maximum et dilués sur 12 départs de 50 participants max.

– De 11h à 18 h (départs séquencés de 11 h à 13 h 45)

– Jeu en équipe de préférence jusqu’à 6 joueurs

– Nombre de places limitées

– Durée du jeu : 3 heures maximum

Josselin

dernière mise à jour : 2022-03-29 par