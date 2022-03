Les mystères de Folleville Folleville, 29 mars 2022, Folleville.

Les mystères de Folleville Folleville

2022-03-29 – 2022-03-30

Folleville Somme Folleville

10 Le site médiéval de Folleville se compose de l’église Saint Jacques le Majeur et Saint Jean Baptiste

classée monument historiques ainsi qu’ au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins de

Compostelle et les vestiges du château féodal érigé au XVème siècle. Ce spectacle familial se veut une approche théâtralisée, ludique et immersive du patrimoine de Folleville, de son Histoire (la grande) et des contes qui traversent les lieux.

« L’Histoire fait parler la pierre », c’est un spectacle fantasmagorique, empreint de féérie et de magie qui est proposé au public.

Places limitées à 105 par soirée en prévente à l’ Office de Tourisme Avre Luce Noye

à partir du lundi 14 Mars !

+33 3 22 41 58 72 https://www.tourisme-avrelucenoye.fr/evenement/les-mysteres-de-folleville/

Office de tourisme Avre Luce Noye

Folleville

dernière mise à jour : 2022-03-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80