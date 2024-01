Les Mycéliades Rencontre sur le thème de l’exploration spatiale Centre Culturel Athanor Guérande, mardi 6 février 2024.

Les Mycéliades Rencontre sur le thème de l’exploration spatiale Rencontre sur le thème de l’exploration spatiale par l’association d’astronomie Grain de ciel. Projection du film « Dans les yeux de Thomas Pesquet (…) » (26 min) puis échange sur l’histoire et l’… Mardi 6 février, 19h00 Centre Culturel Athanor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:30:00+01:00

Rencontre sur le thème de l’exploration spatiale par l’association d’astronomie Grain de ciel.

Projection du film « Dans les yeux de Thomas Pesquet (…) » (26 min) puis échange sur l’histoire et l’actualité de l’exploration spatiale.

Réservation conseillée auprès de la médiathèque.

Pour Ado-Adultes.

Les Mycéliades :

Embarquez pour des voyages infinis ! La médiathèque et le Ciné Presqu’île s’associent pour ce temps fort autour de la science-fiction. Films, jeux vidéos, rencontres, … sont au programme de cette quinzaine qui vous fera voyager à travers l’espace et le temps.

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-myceliades-rencontre-sur-le-theme-de-l-exploration-spatiale-guerande.html »}]

CONFRENCONTRE FETEFOIRE