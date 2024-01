Les Mycéliades Film « Retour vers le futur » Ciné Presqu’île Guérande, samedi 10 février 2024.

Projection du film « Retour vers le futur » de Robert Zemeckis :

Une voiture voyageant dans le temps, un jeune homme empêchant la rencontre entre ses parents…

Projection aux tarifs habituels du Ciné Presqu’île.

Les Mycéliades :

Embarquez pour des voyages infinis ! La médiathèque et le Ciné Presqu’île s’associent pour ce temps fort autour de la science-fiction. Films, jeux vidéos, rencontres, … sont au programme de cette quinzaine qui vous fera voyager à travers l’espace et le temps.

Ciné Presqu'île 4 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

