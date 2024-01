Les Mycéliades Film « Interstellar » Ciné Presqu’île Guérande, vendredi 9 février 2024.

Les Mycéliades Film « Interstellar » Projection du film « Interstellar » de Christopher Nolan Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d’explorateurs s’attelle à la mission la plus importante de l’histoire de l’humanit… Vendredi 9 février, 20h30 Ciné Presqu’île

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:20:00+01:00

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:20:00+01:00

Projection du film « Interstellar » de Christopher Nolan :

Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d’explorateurs s’attelle à la mission la plus importante de l’histoire de l’humanité franchir les limites de notre galaxie pour savoir si l’homme peut vivre sur une autre planète…

Projection aux tarifs habituels du Ciné Presqu’île.

Les Mycéliades :

Embarquez pour des voyages infinis ! La médiathèque et le Ciné Presqu’île s’associent pour ce temps fort autour de la science-fiction. Films, jeux vidéos, rencontres, … sont au programme de cette quinzaine qui vous fera voyager à travers l’espace et le temps.

Ciné Presqu’île 4 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-myceliades-film-interstellar-guerande.html »}]

FETEFOIRE SPECTACLESTEMPSFORTS