les Mycéliades festival de science-fiction Médiathèque l’Albatros Armentières, vendredi 2 février 2024.

les Mycéliades festival de science-fiction l’Albatros et le cinéma Les lumières se réunissent pour vous faire découvrir l’univers de la science-fiction. Prenez votre envol vers les mondes infinis, projet initié par le CNC 2 13 février Médiathèque l’Albatros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T10:00:00+01:00 – 2024-02-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-13T14:00:00+01:00 – 2024-02-13T18:00:00+01:00

Rencontres intergalactiques, découvertes surprenantes et animations spatiales sont au rendez-vous de cette quinzaine portée vers les voyages infinis de l’imaginaire et de la science. Avec trois projections de film au cinéma et une myriade de livres de science fiction à découvrir dans les rayons interstellaires de la médiathèque, chacun pourra se faire une idée des récits post-apocalyptique et des univers interdimensionnels. L’émission « Backstage » de la radio FL, se téléportera dans les locaux de la médiathèque pour proposer en live des interviews et des critiques de livres ou de films.

À la l’Albatros :

́

• Exposition « Reéls ? » proposé par l’artiste Marc Livoy. En accès libre aux horaires d’ouvertures de la médiathèque, présence de l’artiste le mercredi 7 février après midi.

́

• atelier paper toy proposé par Maxi Cat sérigraphie. Montage d’un vaisseau spatial en Paper-toy. Découvrez l’impression polychrome en sérigraphie et technique de création d’un Paper toy. Gratuit sur réservation. A partir de 14 ans. Nombre de place limité.

• découvrez l’immensité de l’espace avec 1 Heure de courts-métrages proposé par l’Agence du court métrage Planet A de Momoko Seto, Star suburb la banlieue des étoiles de Stéphane Drouot, Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Gratuit sur réservation.

́

• ̀ émission de radio en direct à la médiathèque et sur les ondes de radio FL. Backstage, par Radio FL. Découverte du fond SF/Fantastique de l’Albatros, interview de Marc Livoy, d’adhérents de la médiathèque et des bibliothécaires sur leur lien avec la SF. Critique et coup de cœur.

́

• ̀ Cinémaniaque spécial SF, émission animée par Radio FL, en prélude de la projection du film « The Thing » au cinéma « Ciné Lumières ». Interview de Marie Triebert vidéaste de la chaîne de vulgarisation scientifique « La boîte à curiosité » et débat autour du film.

́

• ̀ Venez découvrir la fabuleuse rencontre entre le cinéma et les sciences grâce à l’intervention de Perrine Quennesson (Journaliste indépendante et l’animatrice du podcast « 7e science »)et Stéphane Crozat (enseignant-chercheur, Ses préoccupations actuelles le conduisent à questionner les relations entre technologie et écologie). En public et sur les ondes de radio FL.

́

• Découvrez l’immensité de l’espace avec 1 heure de courts-métrages proposé par l’Agence du court métrage Planet Z- de Momoko Seto, Terra incognita- de Olivier Cotte, To silicon valley- de Benjamin Nuel, Sideral de Carlos Segundo. Gratuit sur réservation.

́ (Tarif unique 6,50€) :

• 2 février à 19h30, projection du film « Blade runner ».

• 9 février à 19h30, projection du film « The thing » de John Carpenter. Une séance accompagnée de Marie Treibert (La Boîte à curiosités), spécialiste de toutes les créatures (extra)terrestres les plus étranges.

• 13 février à 19h30, projection du film »Le château ambulant » de Hayao Miyazaki.

Médiathèque l’Albatros Rue Paul Pouchain, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France