Les Mycéliades Festival de science fiction L'aventure intérieure Science et fiction Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne, samedi 3 février 2024.

Projection du film infiniment culte de Joe Dante Suivie d’une discussion avec Natacha Vas-Deyres, essayiste et présidente du Festival de l’imaginaire Hypermondes, partenaire scientifique du festival autour de l’infiniment petit et du microcosme dans la littérature et le cinéma de science-fiction.

Cinéma Lux 6 Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine lecinelux@wanadoo.fr

Début : 2024-02-03 17:30:00

fin : 2024-02-03



