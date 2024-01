Les Mycéliades De la fiction à la science les voyages interstellaires Ciné Presqu’île Guérande, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10T16:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:30:00+01:00

Conférence par Mathilde Gaudel, astrophysicienne et médiatrice scientifique, qui lèvera le voile sur les voyages interstellaires vus par Hollywood.

Réservation conseillée auprès de la médiathèque.

Pour Ado-Adultes.

Les Mycéliades :

Embarquez pour des voyages infinis ! La médiathèque et le Ciné Presqu’île s’associent pour ce temps fort autour de la science-fiction. Films, jeux vidéos, rencontres, … sont au programme de cette quinzaine qui vous fera voyager à travers l’espace et le temps.

Ciné Presqu'île 4 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

