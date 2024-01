Les Mycéliades Atelier d’écriture la nouvelle de science-fiction Centre Culturel Athanor Guérande, samedi 3 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Atelier d’écriture : la nouvelle de science-fiction animée par Damien Porte-Plume

Venez embarquer dans une curieuse expédition, à la croisée des mots et des étoiles. Confrontez votre imaginaire à des situations nouvelles, dans des paysages lointains ou à d’autres époques.

Sur réservation auprès de la médiathèque.

Pour Ados-Adulte.



Les Mycéliades :

Embarquez pour des voyages infinis ! La médiathèque et le Ciné Presqu’île s’associent pour ce temps fort autour de la science-fiction. Films, jeux vidéos, rencontres, … sont au programme de cette quinzaine qui vous fera voyager à travers l’espace et le temps.

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-myceliades-atelier-d-ecriture-la-nouvelle-de-science-fiction-guerande.html »}]

FETEFOIRE LITTRATURE