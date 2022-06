Les mutins de La Courtine Ussel Ussel Catégorie d’évènement: Ussel

2022-06-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-25 24 Avenue Carnot Corrèze Ussel A 15h à la médiathèque Lectures musicales des « Mémoires de guerre ». Aux lectures d’extraits des mémoires de Dimitri Lissovenko, mutin à La Courtine à l’été 1917, par des comédien(ne)s, répondent des interprétations de chansons populaires, pacifistes et de mutins. A 15h à la médiathèque 24 Avenue Carnot Ussel

