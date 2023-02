Les mutilations sexuelles féminines : Informer, Rassurer, Accompagner Hôtel de Ville, 8 février 2023, Paris.

Le mercredi 08 février 2023

de 13h30 à 18h00

. gratuit

Réservé aux professionnel.les

A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte Contre les Mutilations Sexuelles Féminines, Care and share against FGM (Female Genital Mutilation) et prévenir et protéger ont le plaisir de vous inviter à une demi-journée de formation.

“Les mutilations sexuelles féminines : Informer, Rassurer, Accompagner”

PROGRAMME

13h30-14h : Accueil café

Introduction : Agnès Firmin le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé et Hélène Bidard, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire

Savoir en parler aux patientes : Fabienne Richard, directrice et Fos Mohamed Nur, animatrice communautaire, GAMS Belgique

Savoir en parler aux communautés : Sokhna Fall, coordinatrice, FEA

Savoir en parler aux professionnels : Aïssata N’diaye, présidente et Isabelle Gilette-Faye, directrice, Fédération nationale GAMS

Connaître les éléments juridiques : Julia Poirier, juriste, CIDFF Paris

Savoir parler de la chirurgie réparatrice : Présentation d’outils informatique (les films du Périscope), Collectif Care and Share

Séquence dansée pour clôturer la journée

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-mutilations-sexuelles-feminines-informer-rassurer-accompagner-494939215517

Ville de Paris