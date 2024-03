LES MUSIQUES DES FILMS DE MIYAZAKI – LES MUSIQUES DE FILMS DE MIYAZAKI LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier, dimanche 26 janvier 2025.

Les plus belles musiques des films de Miyazaki Grissini Project Concert d’un Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini project vous interprète les plus belles musiques des films d’animation d’Hayao Miyazaki.Au programme les plus beaux thèmes : “Princesse Mononoké”, “Mon Voisin Totoro”, “Le Vent se lève”, “Le Château ambulant”, “Kiki la petite sorcière”, “Ponyo sur la falaise”, “Le Voyage de Chihiro”…Et tant d’autres !

Tarif : 30.20 – 45.50 euros.

Début : 2025-01-26 à 17:00

Réservez votre billet ici

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34