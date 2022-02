Les musiques d’Emma Bovary Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Les musiques d’Emma Bovary Anglet, 21 juin 2022, Anglet. Les musiques d’Emma Bovary Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-06-21 20:30:00 – 2022-06-21 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

Anglet Pyrénées-Atlantiques Concert exceptionnel du pianiste David Kadouch qui rend hommage aux compositrices et musiciennes du temps de Flaubert à travers le destin de sa plus célèbre héroïne : Madame Bovary. Concert exceptionnel du pianiste David Kadouch qui rend hommage aux compositrices et musiciennes du temps de Flaubert à travers le destin de sa plus célèbre héroïne : Madame Bovary. +33 5 59 58 35 60 Concert exceptionnel du pianiste David Kadouch qui rend hommage aux compositrices et musiciennes du temps de Flaubert à travers le destin de sa plus célèbre héroïne : Madame Bovary. ©RiBLANC

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Ville Anglet lieuville Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Les musiques d’Emma Bovary Anglet 2022-06-21 was last modified: by Les musiques d’Emma Bovary Anglet Anglet 21 juin 2022 Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques