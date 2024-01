Les musiques de Tokyo : rencontre avec Olivier Lamm et Jérôme Schmidt Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Rencontre et dialogue entre le journaliste Olivier Lamm et Jérôme Schmidt, auteur d’un guide de Tokyo, autour des musiques populaires de la capitale nipponne et de l’histoire de ses différents quartiers.

C’est à une visite de Tokyo et de ses différents quartiers que vous êtes convié pour découvrir les différentes musiques, scènes musicales qui font échos à chacun des grands districts de la ville : Asakusa, Ikebukuro, Harajuku, Yokohama…

Olivier Lamm est journaliste et critique musical au journal Libération, grand connaisseur et amateur des musiques populaires japonaises.

Jérôme Schmidt est journaliste, éditeur (fondateur des

éditions Inculte), traducteur, documentariste (France 5, Arte) passionné

de musique et de contre-culture. Il est allé plus d’une centaine de fois au Japon en vingt ans et a publié en 2022 « Tokyo, le guide idéal » aux éditions Les arènes.

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

DR – Creative Commons