Salle des fêtes de Siloë, Roquecourbe (81), le jeudi 7 avril à 20:00

Venez assister aux restitutions du projet “Les musiques de nos vies” mené avec 5 EHPAD du Tarn ! Des binômes de musiciens et comédiens sont amenés depuis l’automne à rencontrer les Résidents de plusieurs EHPAD du département, pour collecter les musiques et les sons qui ont jalonné leurs vies. Nous vous donnons rendez-vous pour venir découvrir le fruit de leur travail. *source : événement [Les musiques de nos vies](https://agendatrad.org/e/35992) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

