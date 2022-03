Les musiques de nos vies Palais des Congrès,Mazamet (81)

Palais des Congrès, Mazamet (81), le dimanche 10 avril à 14:30

**Venez assister aux restitutions du projet “Les musiques de nos vies” mené avec 5 EHPAD du Tarn !** Des binômes de musiciens et comédiens sont amenés depuis l’automne à rencontrer les Résidents de plusieurs EHPAD du département, pour collecter les musiques et les sons qui ont jalonné leurs vies. Nous vous donnons rendez-vous pour venir découvrir le fruit de leur travail. *source : événement [Les musiques de nos vies](https://agendatrad.org/e/35993) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Trio Loubelya Palais des Congrès,Mazamet (81) Rue Jean Assemat Palais des Congrès, 81200 Mazamet, France

2022-04-10T14:30:00 2022-04-10T18:30:00

