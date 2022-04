Les musiques de l’oppression Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les musiques de l’oppression Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 18 mai 2022, Nantes. 2022-05-18

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Entrée libre Concert proposé par le Conservatoire de musique de Nantes et Mémoire d’Outre-Mer.Les élèves de la section cuivre du Conservatoire de musique de Nantes, sous la direction de leur professeur Nicolas Herrouet, en partenariat avec Mémoire d’Outre-Mer, interprètent des airs qui évoquent les musiques du Sud des États-Unis au temps des années d‘oppression postérieure à l’abolition de l’esclavage et durant les années de ségrégation. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/

