Les musiques de John Williams et Hans Zimmer en concert symphonique allée Suzanne Bacarisse Pau, dimanche 16 février 2025.

LES MUSIQUES DE JOHN WILLIAMS ET HANS ZIMMER EN CONCERT SYMPHONIQUE

TOURNÉE EN FRANCE • JANVIER/FÉVRIER 2025

– NOUVEAU PROGRAMME –

Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter, Inception, Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes… redécouvrez vos musiques de films préférées lors d’un concert symphonique exceptionnel avec plus 70 musiciens sur scène ! Sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Simon, le Yellow Socks Orchestra orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film interprètera en live les plus grandes musiques de ces deux compositeurs de génie.

Pendant près de deux heures de spectacle, replongez au cœur de ces fresques musicales épiques qui ont marqué l’histoire du cinéma E.T. l’Extraterrestre, Gladiator, la Liste de Schindler, les Dents de la Mer et bien d’autres… Des mélodies inoubliables signées John Williams et Hans Zimmer. EUR.

