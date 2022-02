« Les musiques de film de Jerry Goldsmith » par Olivier Desbrosses Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Basic Instinct, la Planète des singes, Alien, Mulan, Chinatown, Total Recall, la Malédiction…Un homme relie tous ces grands films : le musicien Jerry Goldsmith, qui en a composé les bandes originales. Dans le cadre du festival « Ciné-Notes » de l’Opéra national de Bordeaux et en partenariat avec la librairie Mollat, le spécialiste de musique de film Olivier Desbrosses viendra présenter, en image et en musique, l’œuvre de cet immense compositeur. >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Dans le cadre du festival « Ciné-Notes » de l’Opéra national de Bordeaux, le spécialiste de musique de film Olivier Desbrosses viendra présenter l’œuvre de cet immense compositeur. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

