Les Musiques à Ouïr “Ô Brigitte!” Le Comptoir, 20 mai 2022, Fontenay-sous-Bois.

Les Musiques à Ouïr “Ô Brigitte!”

Le Comptoir, le vendredi 20 mai à 20:45

Quel bonheur, mais quel bonheur de les recevoir à nouveau !!! Après les Étrangers familiers – Un salut à Georges Brassens, les Musiques à Ouïr vous proposent une aventure dans l’univers intense, onirique et sacré de la prêtresse, poétesse Brigitte Fontaine ! Autour d’une orchestration originale de la musique d’Areski Belkacem, les textes de Brigitte Fontaine sont de nouveau mis au jour, dans la nudité la plus intimiste. Place est faite à la délicatesse et au propos juste. Les mots entremêlés soufflent une musique de feu. La douce folie et la tendresse épousent l’insolence de cette icône immense de la chanson française. Avec toute l’inventivité et la fougue qui les caractérisent, les Musiques à Ouïr explorent un univers foisonnant, qui laisse la part belle au métissage et à l’écriture, aussi bien classique que baroque. Les nouvelles orchestrations des Musiques à Ouïr font entendre toutes ses influences, comme le free jazz, la musique orientale ou la nouvelle vague new-yorkaise, mais aussi la puissance des textes qui se jouent des codes et puisent leur inspiration dans les plus belles pages de la littérature française (Rimbaud, Verlaine…) et de la poésie orientale (Mahmoud Darwich). Avec : Elise CARON (chant) Oriane LACAILLE (chant) Loïc LANTOINE (chant) Denis CHAROLLES (percutterie, guitare, chant) Aurélie SARAF (harpe, chant) Julien EIL (clarinette basse, saxophone baryton, flûte traversière) Claude DELRIEU (accordéon, chant) Matthieu METZGER (saxophone, synthétiseur) Crédit photo : Isabelle Dalle Les Musiques à Ouïr, conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, soutenu par la région de Normandie, les villes de Rouen et Pantin [https://vimeo.com/122428921](https://vimeo.com/122428921)

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € (chômeurs, intermittents, famille nombreuse, étudiants, séniors à partir de 65 ans) / Tarif web : 14€ / Carte pilier (55€) voir conditions / Tarif enfant – 12 ans : 5 € + Pass solidaire

Chanson

Le Comptoir Halle Roublot 95 rue Roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



