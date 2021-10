LES MUSIQUES À OUÏR / 25 ANS Le 106, 2 décembre 2021, Rouen.

LES MUSIQUES À OUÏR / 25 ANS

Le 106, le jeudi 2 décembre à 20:00

Au programme de cette soirée exclusivement servie pour le 106 et l’Étincelle, des pépites et des surprises soniques, entre retrouvailles et nouveautés, des musiques de traverse pour oreilles ouvertes, des aventures buissonnières entre jazz et chanson. Distribution : Christiane Bopp, trombone Élise Caron, chant Sophia Domancich, piano Aurélie Saraf, harpe Thibault Cellier, contrebasse Denis Charolles, batterie Julien Eil, clarinettes contralto et basse, saxophone baryton Loïc Lantoine, chant Christophe Monniot, saxophones alto et sopranino Invité : Bertrand Couloume, contrebasse Technique : Cédric Le Gal, ingénieur son Illustration ©Léo Alexandre, croquis et montage ©Jean-Baptiste Bernet

Location 17.5 € / Guichet 20.5 € / Réduit 14.5 € / Abonnés 5 €

Pour fêter leurs 25 ans, les Musiques à Ouïr font scintiller de joyeuses bougies teintées d’émotions fortes.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

