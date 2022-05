LES MUSICONAUTES Petite-Rosselle Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

Petite-Rosselle

2022-05-19 18:15:00

2022-05-19 18:15:00 18:15:00 – 2022-05-19

Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle Rendez-vous jeudi 19 mai à 18h15 l’Espace la Concorde pour le concert “Les Musiconautes” organisé par l’École Municipale de Musique. Ce concert est l’aboutissement d’un projet pédagogique et musical porté par le professeur de guitare de notre école. Renseignements en mairie : 03 87 85 27 10 +33 3 87 85 27 10 Petite-Rosselle

