### Chants / Les Musiciens du Louvre Rameau a inventé le théâtre dans l’orchestre ainsi que le prouvait la « symphonie imaginaire » empruntée par Marc Minkowski aux pages d’opéras les plus inspirées du Dijonnais. Près de vingt ans plus tard, c’est en compagnie du baryton Thomas Dolié qu’il propose cette nouvelle « Symphonie avec voix ». **Les Musiciens du Louvre,** Ensemble **Marc Minkowski,** Direction **Thomas Dolié,** Baryton ### Programme **_Une nouvelle symphonie avec voix_** Rameau _: Extraits de Castor & Pollux / Zoroastre / Les Paladins / Les Indes Galantes / Acanthe & Céphise ou La Sympathie / La Naissance d’Osiris / Dardanus / Pygmalion_ _![]()_ ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/les-musiciens-du-louvremarc-minkowski/) //www.youtube.com/embed/K85pqxE_Rfg ![]() ### Infos pratiques Lundi 7 février à 20h

De 20 € à 70 €

De 20 € à 70 €

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France

2022-02-07T20:00:00

