Les Musiciens du Grand Ramier Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Musiciens du Grand Ramier Brique Rouge, 14 juin 2022, Toulouse. Les Musiciens du Grand Ramier

Brique Rouge, le mardi 14 juin à 18:00

Concert ——- **Dans le cadre de la Fête de quartier** Venant de pays et de cultures musicales différentes, les musiciens de l’espace social du Grand Ramier mêlent influence traditionnelle africaine aux sonorités modernes, compositions et reprises, sur des thèmes fédérateurs comme l’amour, la liberté, la famille. **Avec** Richard et EvensMab, Moussa et Camara, Keba, Ahmed, Denio, Enreque

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T18:00:00 2022-06-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Brique Rouge Adresse 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Brique Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Brique Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Musiciens du Grand Ramier Brique Rouge 2022-06-14 was last modified: by Les Musiciens du Grand Ramier Brique Rouge Brique Rouge 14 juin 2022 Brique Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne