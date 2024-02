Les musiciens de l’exil Morcenx-la-Nouvelle, samedi 28 septembre 2024.

Si le XIXème siècle est le siècle des nationalismes, le XXème est celui de l’exil !

Les dictatures nazi et communistes ont régi d’une main de fer la vie culturelle et de

nombreux artistes, pour sauver leur vie ou pour s’exprimer librement furent contraints de

quitter leur pays.

Par le conservatoire des Landes.

De Hongrie, Bartok part pour les USA en août 40 pour échapper au joug nazi et Ligeti

s’expatrie en Allemagne en 56 pour fuir la chappe de plomb soviétique…

Dans tous les cas, cet exil restera comme une douleur perceptible à des degrés divers dans

l’œuvre de ces compositeurs.

Les musiciens: Tatiana Panina et Maurine Grais au piano- Pascal Jean au hautbois- François

Bonnaud à la clarinette Romny Ruiz au violon .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 21:00:00

fin : 2024-09-28

Église Saint Pierre

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine

