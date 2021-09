Lautignac Salle des fêtes Haute-Garonne, Lautignac “Les Musiciens de Brême” Tohu-Bohu Prod’ Salle des fêtes Lautignac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle des fêtes, le dimanche 10 octobre à 16:30

Spectacle adapté du conte des frères Grimm. Après avoir fidèlement servi les autres pendant toute leur vie, un âne, un chien, un chat et un coq connaissent le même malheur : leurs maîtres veulent maintenant se débarrasser d’eux. Chacun de son côté décide alors de prendre sa vie en main et de partir. Chemin faisant, ils forgent un projet pour devenir musiciens à la ville. Une fois lancés dans leur quête, la vie leur réserve de bien belles surprises ! Goûter-Bord de Scène après le Spectacle!

Tout Public à partir de 3 ans / 45 mn, Tarifs : 5 € par Enfant et Adulte seul, 2 € par Adulte Accompagnant

Théâtre Musical Salle des fêtes 31370 Lautignac Lautignac Haute-Garonne

2021-10-10T16:30:00 2021-10-10T17:15:00

