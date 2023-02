LES MUSICIENS DE BREME ESSAION – SALLE THEATRE, 9 février 2023, PARIS.

LES MUSICIENS DE BREME ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 (2023-02-09 au ) 14:20. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Une adaptation loufoque, et parsemée de chansons, du conte des frères Grimm.Imaginez quatre amis, un chat, un chien, un âne et un coq, en route pour la ville de Brême pour y devenir musiciens. Mais il leur faudra d’abord franchir la grande forêt et en affronter les dangers… Auteurs : les Frères Grimm Adaptation : Franck Partaud Mise en scène : Franck PartaudDistribution : Cédric Villenave, Guillaume Nocture ou Jérôme Sétian, Pascal Lifschutz ou Patrick Courtois, Franck Partaud Musiques et Bandes-son : Franck PartaudConception des dessins-animés : Franck PartaudProduction : Théâtre Essaïon Durée : 60 mn A partir de 5 ansExtraits de presse : La recette de ce spectacle créatif et joyeux ? Une excellente histoire, une bonne dose de fantaisie pour l’adapter, des comédiens qui se donnent à fond, une mise en scène rythmée qui favorise les rebonds et rebondissements, un mélange des genres et des dialogues très savoureux ! LamuseOn suit avec ravissement les pérégrinations et les facéties des personnages au coeur de ce road-trip rocambolesque et musical. Leurs mésaventures nous enchantent. Le rythme frénétique de cette pièce complètement loufoque tue l’ennui dans l’oeuf. Ce conte de Grimm revisité vaut la peine d’être vu! Le Parisien

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

