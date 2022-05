Les Music’Halles en terrasse, 18 août 2022, .

Les Music’Halles en terrasse

2022-08-18 – 2022-08-18

EUR Créé en 2016, le groupe propose un répertoire Jazz des année 20-30, avec des arrangements personnels de Gérard, le maestro du groupe, également chanteur et trompettiste. 2 musiciennes et 3 musiciens complètent le groupe qui vous emmène dans un voyage allant de la Nouvelle Orléans avec une musique swing et festive, jusqu’à Sète avec des arrangements jazzy du grand Georges.

Dès 21h, sur la place du Claux

Concert avec » 5 Brass + One »

Créé en 2016, le groupe propose un répertoire Jazz des année 20-30, avec des arrangements personnels de Gérard, le maestro du groupe, également chanteur et trompettiste. 2 musiciennes et 3 musiciens complètent le groupe qui vous emmène dans un voyage allant de la Nouvelle Orléans avec une musique swing et festive, jusqu’à Sète avec des arrangements jazzy du grand Georges.

Dès 21h, sur la place du Claux

dernière mise à jour : 2022-04-14 par