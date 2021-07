Les Musi’Cale(s) Villeneuve-sur-Lot, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. Les Musi’Cale(s) 2021-07-21 – 2021-07-21 Cale de la marine Boulevard de la Marine

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Ce mercredi retrouvez en concert le groupe « O c’est nous », pour une ambiance pop folk. Programmation des mercredis suivants:

28 juillet pop avec vidéoclub

4 août chanson française avec Le trottoir d’en face

Détails Catégories d'évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Cale de la marine Boulevard de la Marine Ville Villeneuve-sur-Lot

