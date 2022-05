Les musicales sur Rhône Laveyron Laveyron Catégories d’évènement: Drôme

Laveyron

Les musicales sur Rhône Laveyron, 11 juin 2022, Laveyron. Les musicales sur Rhône Théâtre de verdure (en cas de mauvais etmps, repli salle de la ronceraie) Laveyron

2022-06-11 – 2022-06-11 Théâtre de verdure (en cas de mauvais etmps, repli salle de la ronceraie)

Laveyron Drôme Laveyron Les Musicales sur Rhône sont le rendez-vous des musiques amateurs dès 14 heures avec des formations de différentes écoles de musiques, puis d’artistes émergents. Ce Festival est soutenu par la CCPDA et le département de la Drôme. laboressoise@free.fr +33 4 75 03 10 26 http://la-boressoise.skyblob.com/ Théâtre de verdure (en cas de mauvais etmps, repli salle de la ronceraie) Laveyron

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Laveyron Autres Lieu Laveyron Adresse Théâtre de verdure (en cas de mauvais etmps, repli salle de la ronceraie) Ville Laveyron lieuville Théâtre de verdure (en cas de mauvais etmps, repli salle de la ronceraie) Laveyron Departement Drôme

Laveyron Laveyron Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laveyron/

Les musicales sur Rhône Laveyron 2022-06-11 was last modified: by Les musicales sur Rhône Laveyron Laveyron 11 juin 2022 Drôme Laveyron

Laveyron Drôme