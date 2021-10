Les Musicales Raveau, 14 novembre 2021, Raveau.

Les Musicales Raveau

2021-11-14 16:00:00 – 2021-11-14

Raveau Nièvre Raveau

EUR 15 Les Musicales présentent l’Ensemble Architecture et Musique lors d’un concert de musique classique, le dimanche 14 novembre 2021, à 16 h dans la salle des fêtes de Raveau.

Ce programme réunit autour de Mozart deux de ses amis et son plus fidèle admirateur.

contact@lacharitesurloire-tourisme.com +33 3 86 70 15 06

Raveau

