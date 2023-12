Spectacle : Une chaussure dans le bocal Les Musicales Orthez, 21 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21 15:40:00

Par la Cie « Entre les gouttes ».

Spectacle familial et burlesque.

Les crapauds coassent dans la cordonnerie, poissonnerie et blanchisserie du marais !

L’hôtesse semble avoir oublié le bruit du monde. Mais aujourd’hui le téléphone sonne, les affaires reprennent, et voilà que deux histoires s’immiscent, “Les souliers rouges” et “La petite sirène” d’Hans Christian Andersen.

Si on mélange dans un bocal, une cordonnerie désuète, des chaussons de danse et une poupée qui parle, qu’on y plonge une conteuse loufoque, ça donnera certainement un spectacle cocasse et tendre..

Les Musicales Place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Coeur de Béarn