Les Automates de Noël Les Musicales Orthez, 22 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle musical, costumé et mis en scène sur le thème de la Féérie de Noël. Alliant musique, chant et danse, il rassemble sur scène une quarantaine d’élèves de l’école de musique d’Orthez..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

Les Musicales Place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical, costumed and staged show on the theme of the Christmas Fairy. Combining music, song and dance, it brings together on stage about forty students from the Orthez music school.

Espectáculo musical, disfrazado y escenificado sobre el tema de la Navidad. Combinando música, canto y danza, reúne en el escenario a unos cuarenta alumnos de la escuela de música de Orthez.

Eine musikalische Aufführung mit Kostümen und Inszenierung zum Thema Weihnachtszauber. Es vereint Musik, Gesang und Tanz und bringt etwa 40 Schüler der Musikschule von Orthez auf die Bühne.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Coeur de Béarn