Sarlat-la-Canéda 24200 25 EUR Ivresses de la vigne, de la musique et des mots avec Brigitte Fossey et Yves Henry.

Concert littéraire autour de la vigne et du vin.

Textes de Colette, La Fontaine, Baudelaire,

Rabelais, Giono, Apollinaire, Neruda…

Musiques de Schubert, Schumann, Chopin,

