Les musicales gourmandes

Les musicales gourmandes, 1 juillet 2022, . Les musicales gourmandes

2022-07-01 – 2022-07-01 La commune de Dambach-la-Ville et le syndicat viticole vous invitent à vous détendre dans une ambiance festive avec le groupe musical FM light -variété française et internationale.

Au menu : tourte/crudités/dessert

Chapiteau selon météo Vins, musique, restauration et convivialité ! La commune de Dambach-la-Ville et le syndicat viticole vous invitent à vous détendre dans une ambiance festive avec le groupe musical FM light -variété française et internationale.

Au menu : tourte/crudités/dessert

Chapiteau selon météo dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville