Les Musicales en Tricastin: Nuit du piano

Les Musicales en Tricastin: Nuit du piano, 16 juillet 2022, . Les Musicales en Tricastin: Nuit du piano

2022-07-16 – 2022-07-16 EUR Deux concerts entrecoupés d’un entracte gourmand offert.



20h : Récital piano Michael BULYCHEV-OKSER

22h : Récital piano à 4 mains Marco SCHIAVO et Sergio MARCHEGIANI dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville