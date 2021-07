Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Les Musicales en Tricastin: Musiques de films Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les Musicales en Tricastin: Musiques de films Saint-Paul-Trois-Châteaux, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les Musicales en Tricastin: Musiques de films 2021-07-23 – 2021-07-23 Salle Fontaine Espace de la Gare

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme EUR Les Musiques de films sont à l’honneur pour la clôture de notre festival… un programme tout public, avec de célébrissimes musiques, arrangées pour l’occasion pour orchestre à cordes (15 musiciens) et piano à 4 mains. http://www.assodivertimento.org/ dernière mise à jour : 2021-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Salle Fontaine Espace de la Gare Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux